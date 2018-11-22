Коммунальщиков оштрафовали в Липецке за удар током ребенка в подъезде

Управляющую компанию в Липецке обязали выплатить штраф за инцидент с ребенком в жилом доме. Несовершеннолетний пострадал от удара током.

По данным прокуратуры, ребенок получил электротравму в Левобережном районе. Причиной инцидента стал свободный доступ к общедомовому вводно-распределительному устройству электроэнергии. Об этом сообщает GOROD48.

Также в ходе проверки установлено, что содержание дома не соответствует требованиям закона. На лестничных клетках требовалось провести ремонт, так как штукатурка отслаивалась, на полу и окнах обнаружены повреждения, почтовые ящики были в неисправном состоянии.

По факту бездействия управляющей компании административное дело было возбуждено по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». По решению суда размер штрафа составил 125 тыс. рублей.