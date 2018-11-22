Почти 40% жителей Самарской области сделали прививки от гриппа

Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа. Вакцинация населения продолжается за счет федерального и муниципального бюджетов.

По данным Роспотребнадзора, прививки поставили 39,4% жителей Самарской области. Всего же планируется привить 47% населения. В регион поступило 464 тыс. доз вакцины для взрослых и более 1,1 млн доз для детей. Об этом сообщает НИА «Самара». Кроме того, 12,5 тыс. человек привиты за счет работодателей.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе остается неэпидемической. За неделю к медикам обратились почти 7,8 тыс. человек. Специалисты уточняют, что наблюдается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.