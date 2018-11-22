Пять человек погибли в Китае после наезда автомобиля на толпу школьников

По меньшей мере пять человек погибли в результате наезда автомобиля на группу школьников в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Травмы различной степени тяжести получили 18 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел в городе Хулудао 21 ноября около 12:00 по местному времени недалеко от ворот одной из местных школ. Автомобиль на полной скорости врезался в толпу школьников, переходивших через дорогу. Пострадавших госпитализировали, передает RT.

По информации местных СМИ, полиция задержала водителя машины. Проводится расследование.

Ранее в четверг спасатели эвакуировали 17 детей и 15 взрослых, оказавшихся заблокированными из-за ДТП в автобусе в центре Владивостока.