Врача в Оренбуржье будут судить за неоказание помощи пациентам

В Медногорске Оренбургской области врача обвиняют в неоказании помощи пациентам. Три человека впоследствии скончались.

По данным следствия, заведующая терапевтическим отделением больницы умышленно и без причин отказала в оказании помощи нескольким пациентам. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах уточняют, что три человека скончались, пишет РИА «Оренбуржье».

Материалы уголовного дела поступили в суд. Ведется опрос свидетелей обвинения, которых более 50 человек.

Ранее сообщалось, что в воронежской больнице скончалась 89-летняя пенсионерка, которой врачи ампутировали обе ноги. По словам сына пациентки, сначала врачи якобы ампутировали левую ногу вместо больной правой. Затем была проведена вторая операция, пенсионерке ампутировали правую ногу.