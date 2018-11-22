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Врача в Оренбуржье будут судить за неоказание помощи пациентам

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В Медногорске Оренбургской области врача обвиняют в неоказании помощи пациентам. Три человека впоследствии скончались.

По данным следствия, заведующая терапевтическим отделением больницы умышленно и без причин отказала в оказании помощи нескольким пациентам. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах уточняют, что три человека скончались, пишет РИА «Оренбуржье».

Материалы уголовного дела поступили в суд. Ведется опрос свидетелей обвинения, которых более 50 человек.

Ранее сообщалось, что в воронежской больнице скончалась 89-летняя пенсионерка, которой врачи ампутировали обе ноги. По словам сына пациентки, сначала врачи якобы ампутировали левую ногу вместо больной правой. Затем была проведена вторая операция, пенсионерке ампутировали правую ногу.

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