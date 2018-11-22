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Абэ предрек прорыв в отношениях с РФ после подписания мирного договора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что подписание мирного договора с Россией необходимо для скачкообразного прорыва в отношениях двух стран. По его словам, он высоко оценивает отношения с президентом России Владимиром Путиным, с которым может обсуждать любые вопросы.

«С президентом Путиным мы встречались уже 23 раза. Я всегда чувствую, что с ним можно поговорить по душам. Он мне дорог как партнер, и мы можем обсуждать любые вопросы, включая самые сложные и важные, например заключение мирного договора», — сказал Абэ в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

При этом японский лидер отметил, что проблему подписания мирного договора не стоит оставлять следующим поколениям. Решение этого вопроса в ближайшее время, по словам Абэ, приведет к прорыву в отношениях между Москвой и Токио.

14 ноября Синдзо Абэ пообещал решить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией на основе построенного с президентом РФ Владимиром Путиным доверия. Об этом японский политик заявил по итогам встречи с российским коллегой на саммите Россия–АСЕАН.

В рамках подписания мирного договора Токио не скрывает своей заинтересованности в передаче Японии нескольких курильских островов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что никакой сепаратной сделки и автоматической передачи Курил не будет.

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