Абэ предрек прорыв в отношениях с РФ после подписания мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что подписание мирного договора с Россией необходимо для скачкообразного прорыва в отношениях двух стран. По его словам, он высоко оценивает отношения с президентом России Владимиром Путиным, с которым может обсуждать любые вопросы.

«С президентом Путиным мы встречались уже 23 раза. Я всегда чувствую, что с ним можно поговорить по душам. Он мне дорог как партнер, и мы можем обсуждать любые вопросы, включая самые сложные и важные, например заключение мирного договора», — сказал Абэ в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

При этом японский лидер отметил, что проблему подписания мирного договора не стоит оставлять следующим поколениям. Решение этого вопроса в ближайшее время, по словам Абэ, приведет к прорыву в отношениях между Москвой и Токио.

14 ноября Синдзо Абэ пообещал решить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией на основе построенного с президентом РФ Владимиром Путиным доверия. Об этом японский политик заявил по итогам встречи с российским коллегой на саммите Россия–АСЕАН.

В рамках подписания мирного договора Токио не скрывает своей заинтересованности в передаче Японии нескольких курильских островов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что никакой сепаратной сделки и автоматической передачи Курил не будет.