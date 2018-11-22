Житель Омской области погиб от удара током при работе на ЛЭП
В Омской области проводится проверка по факту гибели 50-летнего мужчины. Его насмерть ударило током на опоре линии электропередач.
По данным правоохранительных органов, житель поселка Любинского помогал соседям в проведении электрических работ. Он залез на опору электропередач, в результате мужчину ударило током. От полученной травмы потерпевший скончался на месте, сообщает ИА «Город55».
Проверку по факту случившегося проводит следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Башкортостане рабочий погиб в результате ЧП на электрической подстанции. Во время монтажа конструкции мужчина взялся руками за бетонный блок, и его ударило током.