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Житель Омской области погиб от удара током при работе на ЛЭП

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В Омской области проводится проверка по факту гибели 50-летнего мужчины. Его насмерть ударило током на опоре линии электропередач.

По данным правоохранительных органов, житель поселка Любинского помогал соседям в проведении электрических работ. Он залез на опору электропередач, в результате мужчину ударило током. От полученной травмы потерпевший скончался на месте, сообщает ИА «Город55».

Проверку по факту случившегося проводит следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане рабочий погиб в результате ЧП на электрической подстанции. Во время монтажа конструкции мужчина взялся руками за бетонный блок, и его ударило током.

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