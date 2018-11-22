Опасный вирус заразил более полумиллиона гаджетов на Android

Смартфоны на платформе Android оказались в опасности из-за вирусов, маскирующихся под игры — такие программы в магазине приложений Google Play были скачены более полумиллиона раз, пишет портал The Bleeping Computer.

Специалисты нашли по меньшей мере 13 поддельных игр, все они были размещены разработчиком Luis O Pinto.

После скачивания, с экрана пропадала иконка вредоносного приложения, а в фоновом режиме загружалась другая программа, маскировавшаяся под Game Center. Вирус запрашивал полный доступ к сети, просмотр всех сетевых подключений и автозапуск при включении гаджета.

Если пользователь разрешал эти действия, то при каждой разблокировке экрана выскакивала реклама.

В конце октября специалисты выяснили, что гаджет на Android можно удаленно взломать благодаря вирусной программе, крадущей личные данные пользователей.