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Опасный вирус заразил более полумиллиона гаджетов на Android

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Фото: Pixabay
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Смартфоны на платформе Android оказались в опасности из-за вирусов, маскирующихся под игры — такие программы в магазине приложений Google Play были скачены более полумиллиона раз, пишет портал The Bleeping Computer.

Специалисты нашли по меньшей мере 13 поддельных игр, все они были размещены разработчиком Luis O Pinto.

После скачивания, с экрана пропадала иконка вредоносного приложения, а в фоновом режиме загружалась другая программа, маскировавшаяся под Game Center. Вирус запрашивал полный доступ к сети, просмотр всех сетевых подключений и автозапуск при включении гаджета.

Если пользователь разрешал эти действия, то при каждой разблокировке экрана выскакивала реклама.

В конце октября специалисты выяснили, что гаджет на Android можно удаленно взломать благодаря вирусной программе, крадущей личные данные пользователей.

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