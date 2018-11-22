Жительницу Ухты осудили за махинации с нефтью

Жительницу Ухты приговорили к четырем годам лишения свободы за махинации с нефтью. Она обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенного имущества. Решение вынес Верховный суд Коми.

Как установило следствие, женщина, используя подконтрольное ей ООО, заключила с предприятием, проходящим процедуру банкротства, договор на ввод в эксплуатацию одной из нефтяных скважин, добычу нефти и ее покупку. Однако ухтинка предоставила конкурсному управляющему ложные сведения об объемах нефти, которая должна была добываться из скважины.

В итоге за период с июля 2014 года по декабрь 2015 года добыли более 2 тыс. т углеводородного сырья общей стоимостью 19 млн рублей. А по документам объем добычи составлял чуть более 1 тыс. т нефти стоимостью 11 млн рублей. Суд посчитал, что у предприятия похитили таким образом около 916 т нефти общей стоимостью более 8 млн рублей, сообщает ИА «Комиинформ».