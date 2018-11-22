Бизнесмен убит в подмосковном Видном

В главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что в городе Видное 21 ноября неизвестный застрелил местного предпринимателя.

«Предварительно установлено, что на участке, прилегающем к многоэтажному жилому дому в городе Видное неизвестный произвел несколько выстрелов в потерпевшего. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы калибра 9 мм, а также одна пуля», — сообщается на сайте регионального управления СК России.

На автомобиле жертвы были обнаружены семь сквозных повреждений водительской и левой пассажирской двери. Мужчина был доставлен в больницу, но от полученных ран скончался. В СК России возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и ч. 1 ст. 222 («Незаконный оборот оружия»).

По информации телеканала РЕН ТВ, жертве преступления было 36 лет. Это не первое покушение на его жизнь.

13 ноября сообщалось, что в Грузии был задержан российский хакер Ярослав Сумбаев, которого правоохранители считают основным подозреваемым в организации убийства в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной. Раскрывшая преступления хакерской группы старший следователь по особо важным делам была убита возле своего дома в Подмосковье утром 10 октября. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», на следователя пытались убить и раньше.