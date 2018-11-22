Мурманские одаренные дети будут получать губернаторские стипендии

Постановление о присуждении одаренным детям и учащейся молодежи губернаторской стипендии подписала глава Мурманской области Марина Ковтун. В списке на получение именных стипендий значатся более 100 фамилий.

Как уточняет ИА «Би-порт», стипендию в размере 18,5 тыс. рублей вручат в категориях «За успехи в учебной и научной деятельности», «За активное участие в общественно-полезной деятельности» и «За успехи в области искусств». В каждой категории — по 25 фамилий.

В аналогичных категориях вручат именную стипендию «Олимп», размер которой составит 50 тыс. рублей. Ее получат четыре человека.

Ранее сообщалось, что прославленного биатлониста Антона Шипулина включили в список на получение стипендии губернатора Свердловской области. Ее размер — 3,5 тыс. рублей.