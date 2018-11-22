В Брянской области почтили память погибшего в Сирии офицера

В поселке Пальцо Брянской области отдали дань памяти капитану Федору Журавлеву, который погиб при выполнении боевой задачи в Сирии. Местные жители провели митинг и возложили цветы к могиле офицера.

В митинге приняли участие родные и сослуживцы Журавлева, заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко, глава администрации Брянского района Николай Якушенко. Память офицера почтили минутой молчания. Участники митинга сказали о том, как важно сохранить память о службе Журавлева для будущих поколений, и выразили благодарность его родителям. Митинг завершился возложением цветов к мемориальной доске, которая посвящена Журавлеву, и памятнику воинам России, погибшим при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

27-летний Федор Журавлев погиб 19 ноября 2015 года при координации авиаударов дальней стратегической авиации по террористическим соединениям в Сирии. Он посмертно награжден орденом Кутузова. В апреле 2016 года школе поселка Пальцо было присвоено почетное имя Федора Журавлева, а в сентябре 2016 года на здании учебного заведения появилась мемориальная доска.