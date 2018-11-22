В России выпущено свыше 48 млн карт «Мир»

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина 22 ноября на форуме «Будущее конкуренции на рынке платежных услуг» рассказала, что эмиссия карт «Мир» на текущий момент превысила 48 млн. Доля операций по картам в стране составила почти 13%.

«На сегодня имитировано более 48 млн карт национальных платежных инструментов. Таким образом, на сегодня доля платежной системы «Мир» превышает уже 17% от общего объема эмиссии в России. Объем операций за январь –сентябрь 2018 года составил почти 13% от общего объема карточных транзакций», — приводит ее слова ТАСС.

Как отметила Бакина, эти показатели соответствуют прогнозам по эмиссии национальной платежной карты на 2018 год.

15 ноября «Известия» сообщили, что за год число бесконтактных операций по картам «Мир» выросло в 175 раз — с 200 тыс. до 35 млн, по данным Национальной системы платежных карт (НСПК), жители страны стали также чаще использовать «Мир» для проезда.