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Автобус сбил девушку у автомойки в Барнауле и уехал

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В Барнауле автобус, двигаясь задним ходом, сбил девушку и уехал. Ей понадобилась помощь медиков. Водителя задержали. По факту случившегося проводится проверка.

Как уточняет altapress.ru, инцидент произошел во вторник вечером, 20 ноября, на проспекте Космонавтов. Автобусом марки Hyundai Country управлял 51-летний мужчина. Пострадавшая от его действий 26-летняя девушка, по некоторым данным, является сотрудницей автомойки.

Ранее сообщалось о том, что в Якутии младший инспектор отдела охраны УФСИН по республике, находясь за рулем иномарки, насмерть сбил женщину. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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