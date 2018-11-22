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«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

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Строящийся газопровод «Турецкий поток» может пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран. 

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По данным журналистов, в Болгарию и Сербию газ пойдет уже  с 2020 года, в Венгрию — с 2021-го и в Словакию — во второй половине 2022-го. Отмечается, что болгарские компании проведут аукцион на будущие мощности газопроводов в декабре 2018 года. При этом операторы Венгрии, Словакии и Австрии уже провели аукцион в конце октября. Источники издания утверждают, что все предложенные мощности планирует забронировать компания «Газпром».

Таким образом, обе нитки «Турецкого потока» планируется запустить в эксплуатацию уже с 2020 года, а с 2022-го страна сможет отказаться от транзита через Украину.

19 ноября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии завершения укладки морской части «Турецкого потока». В ходе мероприятия российский лидер заявил, что ввод газопровода в эксплуатацию будет способствовать экономическому развитию стран черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Запуск газопровода произойдет до конца 2019 года.

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