Прямой эфир

Британских депутатов наказали за игру в футбол в зале заседаний

0
Фото: TASS/PA Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа женщин-депутатов Палаты общин Великобритании получила выговор от спикера Джона Беркоу за то, что после работы использовала зал заседания для игры в футбол.

«Это исторический зал, и он не может использоваться для демонстрации футбольных навыков. Я бы хотел напомнить коллегам: если они желают использовать зал заседаний во внерабочее время, им необходимо отправить мне на рассмотрение письменный запрос», — приводит слова спикера Палаты общин «Би-би-си».

Ранее 20 ноября представитель Шотландской национальной партии Ханна Барделл выложила в соцсетях видео, на котором она чеканит мяч в зале заседаний.

21 ноября сообщалось, что депутат британского парламента от лейбористской партии Клайв Льюис изобразил тошноту во время выступления коллеги на заседании в палате Общин. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме депутат засунул палец в ухо соседу во время заседания
Экс-депутат Госдумы Маевский арестован по делу о вымогательстве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017