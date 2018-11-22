Британских депутатов наказали за игру в футбол в зале заседаний

Группа женщин-депутатов Палаты общин Великобритании получила выговор от спикера Джона Беркоу за то, что после работы использовала зал заседания для игры в футбол.

«Это исторический зал, и он не может использоваться для демонстрации футбольных навыков. Я бы хотел напомнить коллегам: если они желают использовать зал заседаний во внерабочее время, им необходимо отправить мне на рассмотрение письменный запрос», — приводит слова спикера Палаты общин «Би-би-си».

Ранее 20 ноября представитель Шотландской национальной партии Ханна Барделл выложила в соцсетях видео, на котором она чеканит мяч в зале заседаний.

21 ноября сообщалось, что депутат британского парламента от лейбористской партии Клайв Льюис изобразил тошноту во время выступления коллеги на заседании в палате Общин. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.