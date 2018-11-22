Личные данные пользователей сайта Amazon оказались в открытом доступе

Личные данные некоторых пользователей компании Amazon, продающей товары и услуги через Интернет, оказались в открытом доступе из-за технической ошибки.

В компании уже подтвердили данную информацию, однако не раскрыли, сколько пользователей пострадало. Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на телекомпанию CNBC, сайт не подвергался хакерской атаке.

Также отмечается, что все пострадавшие пользователи были проинформированы, а проблема уже устранена.

В марте 2018 года вокруг компании Facebook разгорелся скандал из-за того, что личные данные почти 90 млн пользователей попали к британской компании Cambridge Analytica. Ответственность за утечку взял на себя основатель Facebook Марк Цукерберг.

Вашингтон полагает, что Cambridge Analytica использовала информацию американских пользователей соцсети для предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа в 2016 году.