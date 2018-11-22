Трамп поспорил с главой верховного суда США о «судьях Обамы»

Президент США Дональд Трамп назвал некоторых из американских судей, которые блокируют его решения, «судьями Обамы». Об этом он заявил верховному судье США Джону Робертсу.

По его словам, у этих людей совершенно другая точка зрения по сравнению с теми, кто отвечают за безопасность Соединенных Штатов, пишет «Интерфакс».

Ранее Робертс упрекнул главу Белого дома в том, что он назвал представителя суда в Калифорнии «судьей Обамы» за отмену решения о предоставлении убежища мигрантам только на пунктах въезда в США.

По его словам, в стране не существует судей с принадлежностью к какому-либо президенту, так как все они являются чрезвычайной группы преданных делу судей. Также он отметил, что все они делают все возможное для того, чтобы обеспечить равные права предстающим перед ними людьми.

6 октября Бретт Кавано, обвиняемый в насилии тремя женщинами, утвержден сенатом США судьей Верховного суда.

Кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда выдвинул президент США Дональд Трамп. Для его назначения необходимо согласие большинства из 100 сенаторов, однако противники нынешнего главы Белого дома в сенате ожидаемо выступили против назначения Кавано.

После этого в СМИ начали появляться материалы с обвинениями кандидата в сексуальных домогательствах, которые имели место в 1980-х годах. Кавано под присягой отверг все обвинения в сексуальных посягательствах.