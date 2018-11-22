Прямой эфир

Трамп поспорил с главой верховного суда США о «судьях Обамы»

0
Фото: REUTERS/Jim Bourg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп назвал некоторых из американских судей, которые блокируют его решения, «судьями Обамы». Об этом он заявил верховному судье США Джону Робертсу.

Царское это дело
Чем занялись сильные мира сего после ухода с руководящих постов

По его словам, у этих людей совершенно другая точка зрения по сравнению с теми, кто отвечают за безопасность Соединенных Штатов, пишет «Интерфакс».

Ранее Робертс упрекнул главу Белого дома в том, что он назвал представителя суда в Калифорнии «судьей Обамы» за отмену решения о предоставлении убежища мигрантам только на пунктах въезда в США.

По его словам, в стране не существует судей с принадлежностью к какому-либо президенту, так как все они являются чрезвычайной группы преданных делу судей. Также он отметил, что все они делают все возможное для того, чтобы обеспечить равные права предстающим перед ними людьми.

6 октября Бретт Кавано, обвиняемый в насилии тремя женщинами, утвержден сенатом США судьей Верховного суда.

Кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда выдвинул президент США Дональд Трамп. Для его назначения необходимо согласие большинства из 100 сенаторов, однако противники нынешнего главы Белого дома в сенате ожидаемо выступили против назначения Кавано.

После этого в СМИ начали появляться материалы с обвинениями кандидата в сексуальных домогательствах, которые имели место в 1980-х годах. Кавано под присягой отверг все обвинения в сексуальных посягательствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенат США допустил Кавано к финальному утверждению на пост судьи Верховного суда
Верховный суд Мексики одобрил легализацию марихуаны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017