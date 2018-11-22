В Геленджике провели первую операцию по удалению поджелудочной железы

В Геленджике впервые провели операцию по полному удалению поджелудочной железы. Медицинские манипуляции проводились в рамках международной конференции «Абдоминальная хирургия: современные мировые стандарты», проведенной на площадках группы клиник «СОГАЗ Медицина» в период с 20 по 21 ноября. Ведущие специалисты зарубежных клиник «Асклепиос Норд» и «Асклепиос Бармбек» поделились опытом в лечении рака органов брюшной полости с врачами из Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Во время одной из показательных операций хирурги столкнулись с неожиданным осложнением — наряду с опухолью желчного протока у пациента выявили воспаление поджелудочной железы, которую было решено полностью удалить.

Неосторожные действия медиков могли привести к гибели больного, ввиду высокой чувствительности органа к любым вмешательствам извне. Однако специалисты смогли удалить опухоль и существенно минимизировать ущерб для здоровья пациента.

Также представители клиники «Асклепиос» рассказали о современных направлениях в сфере радикального лечения опухолей поджелудочной железы и печени. По их мнению, это робототехника и эндоскопические операции. Зарубежные специалисты уже практикуют малоинвазивные операции, не оставляющие внешних следов на теле пациента.

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Жизнь вне угрозы: в Геленджике провели уникальные онкооперации