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Скончался бывший директор Библиотеки конгресса США

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Фото: Global Look Press/Olivier Douliery
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Известный исследователь России, бывший директор Библиотеки конгресса США Джеймс Биллингтон скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщила нынешняя директор учреждения Карла Хайден.

В своем сообщении Хайден отметила, что Биллингтона будут помнить как выдающегося ученого, великого американца и дальновидного руководителя, пишет «РИА Новости».

Пост директора он занимал 28 лет — с 1987 года по 2015 год. За время своего руководства он почти вдвое увеличил коллекцию библиотеки, пополнил ее фонд рядом редких исторических документов, а также модернизировал и расширил хранилища учреждения.

Кроме того, Биллингтон был иностранным членом Российской академии наук и почетным профессором МГУ, он в совершенстве владел русским языком и был награжден орденом Дружбы президента России за развитие российско-американских связей. Также он создал Институт перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана в Вашингтоне.

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