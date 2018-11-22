Прямой эфир

Полиция Лондона обнаружила два самодельных взрывных устройства в квартире

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Лондона обнаружила два самодельных взрывных устройства в квартире на севере города. Об этом сообщило контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Сообщается, что устройства были найдены в квартире в районе Харлсден. Все жильцы были эвакуированы, а взрывные устройства обезврежены. Сейчас их изучает полиция, пишет ТАСС.

9 ноября стало известно, что подростку, арестованному в Москве по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства, предъявили обвинение

Московского школьника Кирилла К. арестовали 6 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста подозреваемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самодельное взрывное устройство обнаружили на опорах ЛЭП под Донецком
Пригрозившую взорвать больницу во французском городе Дюнкерк женщину задержали

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017