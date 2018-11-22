Полиция Лондона обнаружила два самодельных взрывных устройства в квартире на севере города. Об этом сообщило контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Сообщается, что устройства были найдены в квартире в районе Харлсден. Все жильцы были эвакуированы, а взрывные устройства обезврежены. Сейчас их изучает полиция, пишет ТАСС.

9 ноября стало известно, что подростку, арестованному в Москве по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства, предъявили обвинение.

Московского школьника Кирилла К. арестовали 6 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста подозреваемого.