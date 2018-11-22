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МИД России призвал Киев отказаться от авантюр в Азовском море

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Москва предостерегает Киев от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

«Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что с момента вхождения Крыма в состав России эти территории являются неотъемлемой частью страны.

В МИД добавили, что все мероприятия, которые осуществляются Россией в Азовском море, «соответствуют международному праву, направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских».

Власти Украины постепенно наращивают силы в Азовском море. Ситуация обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041.

В октябре Киев заявил о намерении создать в Азовском море военно-морскую базу и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно. Также украинское государство направляет в этот район авиацию, сухопутные силы и подразделения пограничников.

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