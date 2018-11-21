В Турции суд приговорил более 70 военных к пожизненному заключению

Уголовный суд в Турции приговорил к пожизненным срокам заключения 74 военнослужащих, признанных виновными в участии в попытке госпереворота в 2016 году.

Как 21 ноября сообщает Anadolu, на судебном заседании присутствовали родственники обвиняемых и адвокаты. Суд дал военным возможность обратиться к нему с последним словом.

В 2016 году в Турции была предпринята попытка государственного переворота, тогда погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения. Анкара полагает, что мятежники вдохновлялись деятельностью проповедника Гюлена и его организации ФЕТО.

Сам общественный и политический деятель отрицает вину и скрывается от преследования в США. По обвинениям в попытке свержения власти находятся под арестом около 50 тыс. человек.