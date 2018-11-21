Появились фото с места гибели иностранца в Шереметьево

Появились фото с места гибели мужчины, которого накануне сбил самолет в московском аэропорту Шереметьево. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

Тело мужчины обнаружили на территории взлетно-посадочной полосы 20 ноября. Погибшим оказался армянин Алберт Григори Епремян 1993 года рождения.

За несколько часов до гибели мужчину его сняли с рейса Мадрид–Москва за дебош на борту самолета. По прибытии в российскую столицу Епремяна должны были депортировать на родину. При посадке в перронный автобус до самолета в Ереван он проскользнул мимо полицейских и выбежал на взлетную полосу.

По мнению эксперта Виктора Горбачева, погибший, возможно, хотел спрятаться, чтобы избежать наказания в Армении.

В настоящий момент выясняется, как армянин оказался на взлетном поле воздушной гавани.