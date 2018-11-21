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Белый дом разрешил войскам применять силу на границе с Мексикой

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Фото: Global Look Press/Jim West
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Администрация США разрешила находящимся на американо-мексиканской границе войскам применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы. Об этом сообщила газета Military Times.

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Постановление о расширении полномочий военнослужащих подписал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. Теперь им разрешается пресекать любые беспорядки, демонстрировать и применять силу, а также досматривать и задерживать мигрантов, пишет ТАСС.

При этом на данный момент неизвестно, почему данное постановление было подписано Келли, а не президентом страны Дональдом Трампом. Также газета приводит позицию Пентагона, согласно которой развернутые на границе с Мексикой войска привлечены только для поддержки таможенников.

14 ноября американской границы со стороны Мексики достигли первые группы мигрантов из Центральной Америки. Всего к границам США, по приблизительным оценкам, направляются около 7 тыс. беженцев. Все они надеются получить убежище в США или в Мексике.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен пускать нелегалов в страну и что США просто не выдержат такого вторжения. Для сдерживания потока мигрантов к границе с Мексикой отправлены 15 тыс. американских военных. Кроме того, глава государства пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.

20 ноября генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен заявил, что военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.

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