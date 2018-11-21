Сенатор объяснил предвыборной гонкой заявление Порошенко о поставках Javelin

Воинственные заявления характерны для президента Украины Петра Порошенко и связаны с предстоящими выборами главы государства на Украине. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее, 21 ноября, Порошенко на встрече с военными в Житомирской области заявил, что десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2019 году получат новые образцы военной техники, вооружений и средств связи, которые позволяют выполнять боевые задания любой сложности. В том числе речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin.

«Ситуация в экономике плачевная, ситуация в социальной сфере вообще катастрофическая, инфраструктура Украины разваливается, рейтинг Порошенко крайне низкий. Добавьте сюда отсутствие достижений в социально-экономических вопросах, да еще на фоне тотальной коррупции. Вот и приходится делать воинственные заявления», — считает сенатор.

Несмотря на то что украинский лидер еще не объявил, что будет баллотироваться в президенты, он уже определился с тремя пунктами своей предвыборной программы — это армия, вера и язык, подчеркнул Цеков.

«Вся его деятельность крутится вокруг этих трех пунктов. Причем всё, что он говорит по этим трем направлениям, носит разрушительный характер для Украины, на мой взгляд. Все это направлено против России, русского языка и русской культуры на Украине», — заключил парламентарий.

ПТРК Javelin привезли на Украину в начале мая. Эту боевую технику киевская власть просила у США с 2014 года. При этом применять их в ходе боевых действий в Донбассе нельзя, поскольку они предназначены для использования исключительно в целях самообороны Украины.

В конце мая прошли первые испытания Javelin. На стрельбах присутствовал и Порошенко. Позже он написал в своем Twitter, что благодаря Javelin боевые возможности украинских силовиков значительно возросли, и показал видео пусков.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.