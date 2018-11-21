Филиппины заявили о желании развивать космическое сотрудничество с РФ

Власти Филиппин настроены развивать сотрудничество с Россией не только в сфере поставок военного оборудования, но и в космической отрасли. Об этом 21 ноября заявил президент Филиппинского совета по международным отношениям Алан Ортис в кулуарах азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава совета отметил, что совместные с Москвой проекты в сфере поставок военного оборудования до сих пор являются наиболее удобными для Манилы, причем такое сотрудничество включает поставки не только военного снаряжения, но и медикаментов и оборудования для оказания скорой помощи.

«Но мы также с интересом смотрим на российские технологии в сфере космоса, инфраструктуры, это именно те сферы, сотрудничество по которым мы хотели бы обсудить с российскими компаниями и правительством», — цитирует его «РИА Новости».

8 ноября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил о получении партии российских ручных противотанковых гранатометов и отметил, что поставка ознаменовала начало сотрудничества между военными двух стран.