Прямой эфир

Филиппины заявили о желании развивать космическое сотрудничество с РФ

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Филиппин настроены развивать сотрудничество с Россией не только в сфере поставок военного оборудования, но и в космической отрасли. Об этом 21 ноября заявил президент Филиппинского совета по международным отношениям Алан Ортис в кулуарах азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сфера» всевластия: зачем России самый дорогой космический проект
План наращивания спутниковой группировки до 600 аппаратов может оказаться нереалистичным

Глава совета отметил, что совместные с Москвой проекты в сфере поставок военного оборудования до сих пор являются наиболее удобными для Манилы, причем такое сотрудничество включает поставки не только военного снаряжения, но и медикаментов и оборудования для оказания скорой помощи.

«Но мы также с интересом смотрим на российские технологии в сфере космоса, инфраструктуры, это именно те сферы, сотрудничество по которым мы хотели бы обсудить с российскими компаниями и правительством», — цитирует его «РИА Новости».

8 ноября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил о получении партии российских ручных противотанковых гранатометов и отметил, что поставка ознаменовала начало сотрудничества между военными двух стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России разрабатывают трансформируемые космические модули
Звездный путь: как сегодня живет город Байконур
Когда-то он стал символом великой человеческой мечты. Попасть в него до сих пор можно лишь по пропускам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017