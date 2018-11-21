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Проект благоустройства проспекта Революции разработают в Воронеже

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В Воронеже стартовал аукцион на поиск подрядчика для разработки проекта благоустройства проспекта Революции. За 5,5 млн рублей нужно продумать организацию ливневых стоков, установку малых архитектурных форм, озеленение, освещение, видеонаблюдение, систему Wi-Fi и т.д.

Победителю торгов предстоит рассчитать смету работ. Госэкспертиза проекта намечена на март, отмечает ИА «Абирег». Архитекторы решили оптимизировать проспект Революции и вместо трех полос движения сделать две, а на третьей организовать зону парковки с антикарманами вблизи пешеходных переходов.

Рейтинг российских городов с лучшими дорогами возглавила Тюмень. В тройку также вошли Набережные Челны и Москва, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob. Респондентам предлагали оценить состояние дорожного покрытия в их городе. В топ-10 лучших дорог попали Кемерово (3,50), Новокузнецк (3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Казань (3,27), Тольятти и Пенза (3,22 и 3,13 соответственно).

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