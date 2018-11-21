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Российские банки задумались об идентификации по рисунку вен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские кредитные организации задумались о переоборудовании банкоматов для идентификации потребителей по рисунку вен. Об этом «Известиям» рассказали официальные представители ВТБ и Тинькофф-банка.

ЦБ планирует ввести новые способы биометрической идентификации
Ими могут стать отпечатки пальцев или рисунок вен на руке

В этом случае россиянам не придется использовать карту для совершения основных банковских операций. Проверка будет осуществляться по контуру линий на ладони. Для этого потребуется всего лишь раз в 10 лет сдавать биометрию в офисе финансовой организации.

По мнению экспертов, новый метод обеспечит высокий уровень защиты от взлома. Кроме того, определить человека можно будет даже по грязным или мокрым рукам. Идентификация будет невозможна лишь при наличии повреждений на ладони.

Новшество потребует от банков больших затрат на дорогостоящее оборудование для проверки, однако даст возможность сэкономить на выпуске карт.

Подробнее читайте в свежем выпуске «Известий» — «Без карт: банкоматы выдадут деньги по рисунку вен».

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