Российские банки задумались об идентификации по рисунку вен

Российские кредитные организации задумались о переоборудовании банкоматов для идентификации потребителей по рисунку вен. Об этом «Известиям» рассказали официальные представители ВТБ и Тинькофф-банка.

В этом случае россиянам не придется использовать карту для совершения основных банковских операций. Проверка будет осуществляться по контуру линий на ладони. Для этого потребуется всего лишь раз в 10 лет сдавать биометрию в офисе финансовой организации.

По мнению экспертов, новый метод обеспечит высокий уровень защиты от взлома. Кроме того, определить человека можно будет даже по грязным или мокрым рукам. Идентификация будет невозможна лишь при наличии повреждений на ладони.

Новшество потребует от банков больших затрат на дорогостоящее оборудование для проверки, однако даст возможность сэкономить на выпуске карт.

Подробнее читайте в свежем выпуске «Известий» — «Без карт: банкоматы выдадут деньги по рисунку вен».