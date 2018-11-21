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Производственно-пищевой кластер создали в Мурманской области

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Представители компаний — производителей продуктов питания Мурманской области объединились в производственно-пищевой кластер. На данный момент его основные задачи — развитие рыбного хозяйства и продовольственная безопасность.

Кластеры наиболее эффективно работают, когда в них входит максимальное количество участников одной отрасли. В данном случае речь идет о производителях рыбного и сельского хозяйства. Об этом пишет ИА «Би-порт».

За счет того, что эти предприятия станут взаимодействовать, они смогут более успешно выходить на внешние рынки, создавать новые выгодные проекты. Координацию работы возьмет на себя Центр кластерного развития Мурманской области.

Спортивный кластер на морском побережье в районе устья реки Байбуга планируют построить власти Феодосии. Туда перенесут и площадку для пляжного волейбола, которая ранее располагалась на одном из местных пляжей. Решение об этом было принято на рабочей встрече с участием первого замминистра спорта Крыма Олега Голинача.

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