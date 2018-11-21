Топливный союз допустил закрытие независимых АЗС

Независимые автозаправочные станции (АЗС) готовы продавать бензин по любой цене, но необходима наценка не менее 3 рублей на литр топлива, иначе работа принесет убытки и бизнес закроется. Об этом в среду, 21 ноября, заявил «РИА Новости» глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

По его словам, независимый сектор АЗС не влияет на цены. «Независимому сектору можно продавать товар по любой цене, и нас устроила бы цена и 30 рублей за литр», — подчеркнул он, отметив, что наценка больше 3 рублей позволит зарабатывать и вкладываться в развитие.

Заключенное соглашение между правительством и нефтяными компаниями уже установило убыточность независимых АЗС на пять месяцев, что может привести к закрытию. Как следует из документа, предельной разницей между себестоимостью и ценой топлива установлены 4%, в рознице она не позволяет сектору нормально работать.

В итоге наценка в среднем по стране до 31 марта 2019 года будет составлять 1,7 рубля за литр. Баженов добавил, что при суточных продажах в 10 тыс. л минимальные операционные затраты АЗС составляют около 3 рублей на литр.

31 октября правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца 2018 года. Кабинет министров обязал Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заключить с нефтяниками соглашение о стабилизации цен на топливо.

16 ноября ФАС предупредила независимые АЗС в Забайкальском крае о необходимости снизить розничные цены на топливо соразмерно оптовым.