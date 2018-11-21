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В Сингапуре выдры поучаствовали в предложении руки и сердца

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Фото: twitter.com
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Британские туристы Джордан Дойл и Мэри Листер отправились в Сингапур, чтобы посмотреть на знаменитых городских выдр, и взяли с собой фотографа-анималиста. 

Во время прогулки Дойл сделал предложение своей девушке Мэри и достал кольцо, которое всё это время носил в кармане шорт. По словам 28-летнего молодого человека, его девушка — большая поклонница выдр и поэтому он решил воспользоваться моментом. 

Когда фотограф попросил влюбленных попозировать для снимка, выдры вылезли из воды и подошли к паре, пишет Би-би-си. Дойл рассказал, что животные находились рядом с ними около трех минут и обнюхивали. 

Сам фотограф очень удивился поведению выдр. Он отметил, что обычно эти животные сторонятся людей и не проводят с ними столько времени.

Ранее в ноябре сообщалось, что обнимающихся страуса и осла застали на заброшенной ферме в США. Они стали еще одним редким примером «межвидовой дружбы».

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