Перехватывающие парковки откроют к Ганзейским дням в Пскове

Делегациям ганзейских городов в июне 2019 года будут доступны перехватывающие парковки на въезде в Псков, сообщил глава города Иван Цецерский.

В частности, будут задействованы стоянки комплекса «Раздолье». «Мы еще проинспектируем все места, где машины и автобусы могли бы разместиться. Наша задача — сделать всё, чтобы организовать и движение общественного транспорта по необходимому расписанию, и движение личного транспорта псковичей», — подчеркнул Иван Цецерский.

Как напоминает Псковское агентство информации, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут 27–30 июня следующего года. Чартерные автобусные рейсы будут организованы в Пскове из европейских городов в эти дни. Рейсы будут выполняться за счет прибывающих гостей.

Псковский государственный университет займется подготовкой англоговорящих экскурсоводов к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. По словам директора института непрерывного образования ПсковГУ Инны Андреяновой, для представителей туристической индустрии и волонтеров были подготовлены платные обучающие программы на английском языке.