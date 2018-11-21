Бруклинский мост в Нью-Йорке загорелся после ДТП

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ДТП и начавшегося затем пожара на Бруклинском мосту в Нью-Йорке, США. Об этом сообщили в пожарной службе города в среду, 21 ноября.

Авария произошла в 7:15 (15:15 мск) в результате столкновения трех автомобилей. Из-за инцидента мост перекрыли. В настоящий момент пожарные завершили тушение огня. Но движение по мосту все еще ограничено.

Состояние пострадавших пятерых остается неизвестным.

Ранее один человек погиб при пожаре в поселке Щербинка в «новой Москве»и трое получили ранения. По информации МЧС, площадь возгорания в жилом помещении составила порядка 4 кв. м.