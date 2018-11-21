Начата проверка по факту гибели полицейского в Симферополе

Тело сотрудника полиции нашли 21 ноября в Симферополе. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

Пресс-секретарь МВД по Крыму Ольга Кондрашова подтвердила Крыминформу, что ведомство проводит проверку по данному факту.

«В Симферополе сегодня было обнаружено тело сотрудника полиции с телесными повреждениями», — сказала Кондрашова. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В Москве на Сущевском Валу 17 ноября мужчина напал на полицейского и ранил его ножом. Задержанного доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.