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Нашедшая в такси телефон женщина стала фигурантом уголовного дела

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В полицию карельской Костомукши обратилась 52-летняя местная жительница и рассказала о краже мобильного телефона. Она доехала до работы на такси, затем обнаружила пропажу гаджета. Женщина попыталась дозвониться на свой номер, но телефон был выключен.

Выяснилось, что следом на такси ехала другая дама, которая и забрала чужую вещь с заднего сиденья. Похищенный гаджет вернется к хозяйке, передает ИА «Карелinform». Возбуждено уголовное дело. 

Ранее в Хабаровске пенсионер поверил мошеннице, представившейся сотрудницей Пенсионного фонда, и лишился всех денежных средств с банковской карты. Она убедила мужчину в том, что у него есть часть накопительной пенсии, которую она может перевести ему на карту, но для этого ей нужны реквизиты.

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