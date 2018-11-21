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Аркадий Новиков поделится секретами успеха

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Издательство «Бомбора» выпускает книгу ресторатора Аркадия Новикова «Неправильный бизнесмен», в которой рассказывается история успеха одного из самых известных предпринимателей страны.

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Очень немногие, начавшие собственный бизнес в 90-х годах прошлого века, смогли сохранить его и развить. Однако Новиков не только остался в списке самых успешных предпринимателей, но и задает направление развитию ресторанного дела в России.

Новиков — основатель международной компании Novikov Group с 70 заведениями по всему миру. За год заведения ресторатора посещают более 15 млн человек.

В своей книге бизнесмен объясняет, как структурировать бизнес правильно, обойти риски и сделать так, чтобы клиент вернулся за следующей покупкой. Читатель узнает, как начать собственное дело при небольших ресурсах, как минусы превратить в плюсы, как рассчитать бюджет для открытия ресторана и собрать идеальную команду.

Также автор поделится личными историями и своими правилами жизни. По словам Новикова, в основе любого успешного дела лежит любовь к нему.

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