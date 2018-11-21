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Водителей оштрафовали из-за забытого на съемках «Форсажа» дорожного знака

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Фото: Global Look Press/dpa/Robert B. Fishman
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Сотни водителей получили штрафы на общую сумму в £50 тыс. из-за объезда по полосе для автобусов дорожного знака, оставшегося со съемочной площадки спин-оффа киносерии «Форсаж» в центре шотландского города Глазго. Об этом сообщила газета Daily Mail в среду, 21 ноября.

Сообщается, что съемки с участием актеров Идриса Эльбы и Джейсона Стэйтема проходили 28 октября. Тогда команда фильма установила временный знак, указывающий водителям на объезд перекрытой дороги по полосе для автобусов. После завершения однодневных съемок знак забыли убрать.

За месяц дорожная камера слежения зафиксировала около 817 нарушений. Штраф для одного автомобилиста составил порядка £60. Сумма взыскания может возрасти до £90 в случае просрочки выплаты на месяц.

В городском совете заявили, что уже связались со всеми несправедливо оштрафованными для извинений.

Ранее в Венеции оштрафовали отца катавшегося на самокате по центральной площади Сан-Марко и прилегающей к ней территории маленького сына на €66,8.

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