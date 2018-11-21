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Избран новый гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Новым генеральным директором ракетно-космического центра «Прогресс» избран Дмитрий Баранов, ранее временно исполнявший обязанности руководителя компании.

Контракт с предыдущим гендиректором компании Александром Кириллиным был заключен в ноябре 2013 года на пять лет, уточнили в пресс-службе «Прогресса».

РКЦ «Прогресс» входит в госкорпорацию «Роскосмос». Единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества, сообщает телеканал «Звезда». Центр производит ракеты-носители «Союз». На предприятии также разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли.

В октябре сообщалось, что после аварии «Союза» корпорация «Роскосмос» сформирует комиссию для расследования ЧП, которая проверит самарское РКЦ «Прогресс», где был сделан носитель и все пять аналогичных ракет.

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