Скончался оперный певец Большого театра Максим Михайлов

Оперный певец народный артист Чувашской Республики Максим Михайлов скончался 21 ноября в возрасте 56 лет. Об этом информирует пресс-служба Большого театра.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся певец Макcим Михайлов», — приводит ТАСС комментарий представителя учреждения. Место и время проведения гражданской панихиды и похорон артиста станут известны позднее.

Максим Михайлов, внук солиста Большого театра и лауреата двух Сталинских премий I степени Максима Дормидонтовича Михайлова, родился 13 мая 1962 года. Он работал в ГАБТе с 1987 года, где исполнял басовые партии в операх «Князь Игорь», «Жизнь за царя», «Русалка», «Борис Годунов», «Садко», «Царская невеста» и «Евгений Онегин».

7 ноября в своей московской квартире скончался певец Евгений Осин. Ему было 54 года.