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Скончался оперный певец Большого театра Максим Михайлов

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Фото: youtube.com/NOVAT opera | ballet
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Оперный певец народный артист Чувашской Республики Максим Михайлов скончался 21 ноября в возрасте 56 лет. Об этом информирует пресс-служба Большого театра.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся певец Макcим Михайлов», — приводит ТАСС комментарий представителя учреждения. Место и время проведения гражданской панихиды и похорон артиста станут известны позднее.

Максим Михайлов, внук солиста Большого театра и лауреата двух Сталинских премий I степени Максима Дормидонтовича Михайлова, родился 13 мая 1962 года. Он работал в ГАБТе с 1987 года, где исполнял басовые партии в операх «Князь Игорь», «Жизнь за царя», «Русалка», «Борис Годунов», «Садко», «Царская невеста» и «Евгений Онегин».

7 ноября в своей московской квартире скончался певец Евгений Осин. Ему было 54 года.

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