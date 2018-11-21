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IKEA планирует в течение двух лет сократить штат сотрудников в России на 3-5%

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Холдинг Ingka, в который входит ритейлер IKEA, планирует в течение двух лет сократить штат в России на 3–5% в рамках трансформации бизнеса. Об этом в среду, 21 ноября, сообщила пресс-служба компании.

Рабочие места могут быть упразднены в результате разработки и внедрения новой структуры в российской розничной сети IKEA. «В то же время мы ожидаем появление новых позиций, соответствующих требованиям рынка и планам развития компании», — цитирует RNS сообщение.

Отмечается, что Россия остается стратегически важным для группы компаний Ingka рынком, который играет значительную роль в глобальной трансформации.

Ingka может упразднить 7,5 тыс. позиций по всему миру, общая численность сотрудников компании составляет 160 тыс. При этом холдинг планирует создать 11,5 тыс. новых рабочих мест.

В настоящее время в розничной сети в РФ работает около 7,5 тыс. сотрудников.

В конце октября компания IKEA в России извинилась и удалила публикацию в социальной сети Facebook, в которой пользователи усмотрели сравнение женщины с собакой. Опубликованный 16 октября пост начинался словами «если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки». Также он содержал ряд рекомендаций, в том числе «избегайте оборотов «Дорогой, нам надо поговорить».

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