Вышедший на свободу экс-глава Agrokor поборется за пост президента Хорватии

Бывший глава хорватской компании Agrokor Ивица Тодорич, который вышел на свободу под залог после отбывания наказания в тюрьме за хищение $180 млн, заявил о намерении баллотироваться в президенты республики. Об этом 21 ноября информирует портал 24 sata.

«Я получу власть и поведу Хорватию по правильному пути. Я собираюсь на выборы», — заявил бывший осужденный, покидая салон парикмахера.

Тодорич также признался, что многие люди помогли ему собрать необходимую для выдвижения денежную сумму, однако он отказался разглашать имена своих доброжелателей. «Всё станет известно позже», — пояснил экс-глава Agrokor.

Ивица Тодорич был объявлен в международный розыск 21 октября 2017 года по делу об аферах в основанной им компании Agrokor, специализирующейся на производстве продуктов питания и розничной торговле. Его подозревали в хищении $180 млн. В ноябре 2017 года Тодорича арестовали в Лондоне, а затем экстрадировали в Хорватию.

Об освобождении Тодорича из тюрьмы стало известно вечером 20 ноября. Выход олигарха на свободу стал возможен после уплаты им залога в размере €1 млн.