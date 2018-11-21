В РФС предложили штрафовать клубы матчами без зрителей за использование пиротехники

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин заявил о предложении закрывать сектора стадиона или проводить матчи без зрителей за использование пиротехники во время игр.

«Наш комитет попросил исполком и Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) более жестко наказывать футбольных хулиганов, нарушающих закон. Что мешает сегодня ходить зрителям на трибуны, особенно фанатские? Это боязнь пострадать от пиротехники и выслушивание нецензурных скандирований. Мы хотим персонифицировать наказания. Каждый должен понимать, что наказание будет жестким», — заявил Маркин «РИА Новости» в среду, 21 ноября.

Также в РФС предложили лишать компетенции сотрудников клуба, отвечающих за работу с болельщиками, если правоохранительные органы уличат их в помощи хулиганам на матчах, а также организованным агрессивным группам болельщиков.

Владимир Маркин отметил, что в составе КДР должны быть люди из Министерства внутренних дел.

«Таким образом, наказание за правонарушения болельщиков будет нести не только клуб, но и те, кто нарушал правила поведения на спортивном мероприятии», — пояснил он.