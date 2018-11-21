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ВТО учредила третейскую группу по спору России против США

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Всемирная торговая организация (ВТО) учредила третейскую группу по спору Российский Федерации против Соединенных Штатов из-за пошлин на сталь и алюминий.

Стальной занавес
Россия ответит на введение США импортных пошлин

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Минэкономразвития, группу учредили 21 ноября на заседании органа по разрешению споров ВТО.

В конце июня Россия подала иск в ВТО, в котором обжалует введение Вашингтоном дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия. В марте президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия, которые составили 25 и 10% соответственно.

Американские ввозные пошлины помимо России обжалуют Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция.

В конце августа президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает выхода страны из организации. По его мнению, ВТО на протяжении многих лет «несправедливо относилась к Соединенным Штатам».

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