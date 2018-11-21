Москвичка провела фотосессию со львом и машиной спецбатальона ГИБДД

Жительница столицы провела на Воробьевых горах необычную фотосессию с маленьким львом и автомобилем спецбатальона ГИБДД с госномерами. Снимки девушка опубликовала в Instagram.

Привлечь внимание нестандартными фотографиями решила дочь известного предпринимателя 18-летняя Карина Назаретян. Теперь ситуацией заинтересовались в МВД. Правоохранители выясняют, каким образом ей удалось организовать съемку в такой необычной обстановке, сообщает телеканал «Звезда». В настоящее время страница девушки в соцсети недоступна.

Вместе с тем отец участницы фотосессии бизнесмен Арарат Назаретян опроверг данные СМИ о намеренной организации съемок.

«Это не наш львенок. Это просто там люди гуляли, на Воробьевых горах, люди ходили с львенком. Попросили сфотографироваться. Машина и львенок — они были там на месте. Карина гуляла там с братом», — приводит его слова телеканал «360». Предприниматель также добавил, что желающих сфотографироваться с хищником и автомобилем с госномерами было много.