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Остановки общественного транспорта обновят в Волгограде

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Администрация Волгограда утвердила перечень остановок общественного транспорта, где будет проведена реконструкция. В список попали 69 объектов.

Остановки будут изготовлены из наноструктурированного стеклопластика, устойчивого к воздействию окружающей среды. Все материалы должны соответствовать современным ГОСТам. Конструкции изготовит Волгоградский композитный завод, стоимость каждой остановки будет меньше 200 тыс. рублей. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Установку остановок произведут муниципальные предприятия. В Тракторозаводском районе запланирована установка 19 павильонов, в Краснооктябрьском обновят шесть остановок, в Дзержинском — 12, в Ворошиловском — две, в Советском — три. Больше всего остановок заменят в Красноармейском районе, там обновят 27 павильонов.

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