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Памятник профессору Преображенскому и псу Шарику установят в Петербурге

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Фото: Киностудия «Ленфильм»
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В центре Санкт-Петербурга появится памятник, созданный к 30-летию фильма «Собачье сердце» по одноименному роману Михаила Булгакова. Он будет изображать главных героев — профессора Преображенского и пса Шарика.

Монумент планируется установить на Моховой улице возле дома № 27. Локация выбрана не случайно: именно в центре Ленинграда была снята картина, уточняет телеканал «78».

«Съемки проходили в Ленинграде, и «роль» улиц Москвы, где разворачивается действие фильма, с успехом «сыграли» улицы Северной столицы. Пречистенкой, где произошла судьбоносная для Шарика встреча с профессором, стала Боровая улица, Обухов переулок, где находится дом, в котором проживал Преображенский, снимали на Моховой», — сообщает пресс-служба «Ленфильма».

Открытие памятника состоится 26 ноября, его посетит режиссер «Собачьего сердца» Владимир Бортко. Премьера фильма состоялась в 1988 году, главные роли исполнили Евгений Евстигнеев и Владимир Толоконников.

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