Британского студента приговорили к пожизненному заключению за шпионаж в ОАЭ

Апелляционный суд Абу-Даби приговорил ранее задержанного в Дубае британского студента Мэтью Хеджеса к пожизненному заключению за шпионаж. Об этом 21 ноября сообщает эмиратская газета Al Bayan.

По сведениям издания, 31-летний аспирант университета Дарэма был признан виновным в шпионаже против Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также передаче за рубеж разведывательной информации, связанной со сферой безопасности.

Как сообщает «РИА Новости», Хеджес был задержан в аэропорту Дубая 5 мая. Власти государства заявили, что под прикрытием написания диссертации об «арабской весне» аспирант собирал информацию для правительства Великобритании.

Осужденный имеет право на обжалование приговора в течение 30 дней.

11 ноября сообщалось, что СМИ стало известно об очередном шпионе в Австрии, который «работал на Россию». Служащий Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом якобы передавал все государственные тайны Москве. Уточняется, что «шпиону» может грозить до 10 лет лишения свободы.