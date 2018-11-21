Die Welt объяснила успех С-400 на мировом рынке оружия

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 стали «экспортным хитом» на мировом рынке вооружений. Об этом заявила немецкая газета Die Welt 19 ноября.

«Фактически, ракетная система S-400 пользуется большим спросом. Китай получил первые комплексы С-400 в январе этого года, Турция ждет поставку заказанных систем в следующем году. Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Алжир проявляли интерес», — сказано в материале.

Отмечается и превосходство российских комплексов над американскими аналогами по многим показателям. Так, С-400 оснащается ракетами разной дальности и поражает цели на высоте до 30 км в радиусе до 400 км. Американская Patriot оснащается только ракетами 100-километровой дальности.

«Если вы сравните технические данные, то увидите, что S-400 выигрывает на фоне американских систем», — заявил изданию Симон Вецеман, эксперт Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Газета указывает и на политический подтекст — российские комплексы позволяют странам «позиционировать себя как суверенное государство» в диалоге с США, и даже интерес к покупке не дает «Вашингтону диктовать свои правила».

15 ноября другое немецкое издание — Frankfurter Allgemeine Zeitung — назвало самый дорогой в истории бундесвера истребитель Eurofighter бессильным перед С-400. Газета заявила, что вывести российский комплекс из строя невозможно «без принятия собственных потерь», и окрестила систему «головной болью» для многих стран.

Также в середине ноября СМИ узнали о желании еще 13 стран приобрести С-400.

Комплексы С-400 «Триумф» предназначены для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также постановщиков помех.