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Брянские медики осмотрели на выезде более 11 тыс. человек

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Более 11 тыс. жителей удаленных сел Брянской области прошли осмотр у специалистов Брянской областной детской больницы и Брянской областной больницы №1, которые выезжали к ним в рамках акции «Здоровье».

В общей сложности в 2018 году бригада мобильного медицинского комплекса из больницы №1 сделала 37 выездов в села, а бригада из детской больницы осуществила более 80 выездов. Таким образом медикам удалось помочь 5 тыс. взрослых и 6 тыс. детей. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

По словам регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее» Михаил Иванов, благодаря автопоезду «Здоровье» жители отдаленных сел получают высококвалифицированную помощь уже несколько лет.

В составе мобильных бригад присутствуют узкие специалисты, например, невролог, стоматолог, гинеколог, детский хирург. Также пациенты могут пройти экспресс-лабораторное исследование, сделать ЭКГ и УЗИ.

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