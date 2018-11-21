Захарова опубликовала мем «Маша и Медвед» с участием премьер-министра

Официальный представитель МИД России Мария Захарова повеселила пользователей Facebook, опубликовав на своей странице в соцсети мем с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.

На картинке изображены Захарова и глава кабмина, под фотографиями которых красуется надпись: «Маша и Медвед. Агенты Кремля». Рядом есть чуть менее заметная подпись «британские ученые доказали», а также пробирка с флагом Великобритании.

«Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаете напоминать», — подписала мем Захарова, сопроводив запись смеющимся эмодзи.

7 сентября Захарова опубликовала в Facebook мем с подписью «МИДсестра». На фотографии представитель ведомства одета в белую блузку, напоминающую медицинскую форму.

Британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класс а «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к инциденту. Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их «агентами ГРУ».

Позже на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин сообщил, что «обвиняемые» являются обычными гражданами, и рекомендовал им обратиться за помощью в СМИ. После этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери как туристы и не знали ничего о семье Скрипалей до инцидента. В этот британский город они, по их словам, поехали, чтобы посмотреть на собор, знаменитый своим шпилем.