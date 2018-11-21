Прямой эфир

Захарова опубликовала мем «Маша и Медвед» с участием премьер-министра

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова повеселила пользователей Facebook, опубликовав на своей странице в соцсети мем с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. 

И снится нам отрава у дома
Почему Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Сергея Скрипаля

На картинке изображены Захарова и глава кабмина, под фотографиями которых красуется надпись: «Маша и Медвед. Агенты Кремля». Рядом есть чуть менее заметная подпись «британские ученые доказали», а также пробирка с флагом Великобритании. 

«Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаете напоминать», — подписала мем Захарова, сопроводив запись смеющимся эмодзи. 

7 сентября Захарова опубликовала в Facebook мем с подписью «МИДсестра». На фотографии представитель ведомства одета в белую блузку, напоминающую медицинскую форму.

Британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класс123а «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к инциденту. Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их «агентами ГРУ».

Позже на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин сообщил, что «обвиняемые» являются обычными гражданами, и рекомендовал им обратиться за помощью в СМИ. После этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери как туристы и не знали ничего о семье Скрипалей до инцидента. В этот британский город они, по их словам, поехали, чтобы посмотреть на собор, знаменитый своим шпилем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова высмеяла «новое расследование» по делу Скрипалей
Захарова рассказала о расширении контингента НАТО у границ России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017